La Revue de presse : on éteint les lumières !

Les commerces éteignent les lumières, c’est le titre du Soir, mais pas que. Il est prévu aussi de baisser la température à 19 degrés et de garder les portes fermées. C’est une opération lancée par la fédération du commerce Comeos. Des dizaines d’enseignes ont déjà accepté de jouer le jeu pour faire diminuer leurs coûts et leur empreinte écologique.

Encore difficile de calculer l’impact de la mesure d’après un économiste de l’énergie interrogé par De Standaard. Mais cela pourrait être important et permettra surtout de répondre à la demande de l’Europe de réduire de 15% la consommation de gaz.

Ça, c’est pour les grandes enseignes, quid des indépendants ? Les boulangers sont particulièrement touchés par la hausse des prix de l’énergie. Sudinfo consacre une double page à ces secteurs qui n’ont pas le choix, qui peuvent difficilement réduire leur consommation, comme les boulangers et leurs fours, les bouchers, les centres de bien être ou encore les friteries. Pour beaucoup, la seule solution, c’est la fermeture, du moins temporaire comme Julie de Liège qui va fermer son spa cet hiver.

Dans les supermarchés aussi, difficile de faire de grosses économies entre les frigos, le chauffage et l’éclairage. A Huy, en région liégeoise, la facture du Carrefour Market est passée de 7000€ à 21.000€. Alors, c’est veste en polar pour tout le personnel, et on baisse le chauffage. Dans un autre magasin de la région, on a coupé la moitié des spots et des frigos ont aussi été éteints.