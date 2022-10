La revue de presse : "Nous n’avons plus peur"

Ce message-là, c’est De Morgen qui le rapporte. Il a été lu, dans un village déserté par l’occupant russe. "Pardonnez-nous vos fils", message laissé - peut-être par un soldat russe. Peut-être, admettons-le, travail de propagande ukrainienne. Sauf qu’ils ne sont pas si rares, ces graffitis laissés par l’occupant. Souvent, ils sont haineux. Ou témoignent de la volonté farouche d’en découdre. Mais certains aussi laissent à penser que le moral des troupes russes est au plus bas. Voire que les soldats qui les ont laissés souffrent de déséquilibre mental, tant la teneur des messages paraît parfois énigmatique, ou même cryptique. "Rendez-nous notre peuple tué par les sorcières", "médecin pénale" ou autres inscriptions peu compréhensibles sont ainsi rapportées par De Morgen.

Dans le même quotidien, on lira l’interview de Tom Sauer (professeur de politique international à l’Université d’Anvers) "Sans Washington, dit-il, l’Ukraine aurait abandonné depuis longtemps. Mais – de Washington, il ne viendra aucun plan de paix, non plus." Elle est intéressante à plus d’un titre cette interview car elle propose de changer de perspective. Non en adoptant le point de vue russe, mais bien en se demandant comment obtenir la paix entre les deux Etats. D’abord, l’envie de négocier ne viendra que si les parties ont le sentiment qu’elles n’ont plus rien à gagner. Et ce n’est pas sur ce chemin que s’engage l’Ukraine. Ensuite, il faudrait trouver un médiateur. Erdogan tente de se profiler de la sorte, il n’a pris parti pour aucun des deux camps et leur livre des armes à chacun, mais il y a peu à en attendre, l’homme a trop d’intérêt en jeu.