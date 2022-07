La revue de presse : nos voisins font des efforts, la Belgique pas

Coïncidence marquante, cette édition 2022 s’ouvre, alors que chez nos voisins, les agriculteurs manifestent vigoureusement leurs oppositions au plan du gouvernement néerlandais visant à réduire le rejet d’azote.

Désormais, lit-on aux Pays Bas, lorsque l’on entend "fermier", on pense au blocage sur les routes et aux rejets d’azote… Quand donc, s’interroge un quotidien, le calme reviendra-t-il au platteland ?

De Volkskrant va plus loin. Il consacre ce matin une longue double page d’interview à Jelle Van Buuren, expert… Non pas en écologie. Non pas non plus en politique ou en agronomie mais expert en terrorisme.

C’est que les actions de protestations ont pris un tour extrême voire parfois violent. Certains – en colère – ont déversé de nuit des déchets sur des autoroutes. Des hommes – dont un, masqué - ont fait irruption chez une bourgmestre. Plusieurs représentants, politiques ou d’association, ont reçu des menaces de mort assez ciblées.