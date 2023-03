La revue de presse : non à l’Etat "open bar"

Autre motif de colère, ces primes de pensions – et surtout les différentes réactions entendues ces derniers jours. L’édito de la Gazet van Antwerpen s’étonne, pour commencer. Puisque chaque année, la mesure était inscrite au budget de la Chambre, budget, voté d’année en année par les élus de la nation, comment les députés n’étaient-ils pas au courant. Entendre l’indignation politique à ce sujet relève soit de l’hypocrisie, soit en dit long sur la qualité du travail de nos parlementaires. Le PTB/PVDA, dans cette affaire, a beau jeu de s’étrangler. Il est le seul à avoir tenté, en 2021, d’amender ce mécanisme.

Douloureux, juge encore le quotidien d’entendre Herman De Croo prétendre n’avoir jamais aperçu qu’on lui versait chaque mois 6000€. Cette réaction est hors du monde. Tout comme est profondément agaçante la réaction de Siegfried Bracke qui ne veut pas être dérangé en vacance pour une telle bagatelle.

À long terme, ironise Het Nieuwsblad, il ne va plus rester beaucoup d’arguments pour réfuter le fait qu’en matière d’argent, les politiciens aiment bien se servir.

Pour De Morgen, le fait même de considérer de tel somme comme normal est humiliant pour les Belges qui travaillent dur. "Il faut être très extraterrestre pour recevoir de telles sommes et ne pas avoir le sentiment que la différence avec une pension légale normale est inappropriée et non autorisée. Vous devez vous considérer comme très spécial si vous estimez avoir droit à une prime généreuse en plus de la pension la plus élevée possible."

Pire encore que les sommes injustement versées, juge De Standaard,

"C’est le spectacle qu’offre l’ensemble : quelqu’un jadis a ordonné d’inventer un détour pour qu’un plafond qui s’applique à tout le monde ne s’applique pas à quelques privilégiés. Par la suite, pendant des années, personne n’a remarqué – cette anomalie. C’est de l’intrigue en plus de la culture du silence en plus de la négligence." C’est la marque – conclut le quotidien – d’une institution et d’un système en crise.

De Morgen, lui, s’inquiète pour la future réforme des pensions : "avec quelle autorité les politiciens pourraient-ils exhorter la population à travailler encore plus dur, pour augmenter encore le gâteau de la richesse, alors qu’il s’avère une fois de plus qu’eux-mêmes se sont déjà réservé à l’avance une généreuse part de ce gâteau ?"