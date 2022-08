La Revue de presse : Nethys, le retour

De plus en plus d’entreprises arrêtent leur production à cause du prix de l’énergie. A Genk, l’usine de production d’inox Aperam doit fermer temporairement. Plusieurs centaines d’employés sont au chômage temporaire. Le producteur d’engrais Yara a annoncé hier fermer son usine à Tertre en Wallonie. Le groupe de revêtements de sol Beaulieu a déménagé une partie de sa production en France, où les tarifs énergétiques sont moins chers, écrit De Tijd.

Une situation préoccupante pour l’industrie belge qui, à terme, risque de dépendre encore plus de la matière première et des matériaux étrangers, écrit De Tijd, alors que cette crise est déjà en partie provoquée par la dépendance de la Belgique et de l’Europe au gaz russe.

Une situation qui pourrait provoquer davantage de délocalisations aussi parce que le prix de l’énergie n’est pas aussi élevé aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient par exemple. Et bien d’autres conséquences : des produits disparaissent des rayons des magasins et l’inflation est de plus en plus forte, cite encore De Tijd.

Cela n’aurait jamais dû se produire, titre De Standaard… Une crise, la sécheresse, est en train d’en accentuer une autre, économique, s’inquiète de Standaard. Et nous n’avons rien prévu pour les affronter.

Nous devons importer l’énergie, et bientôt, il faudra en faire de même pour l’eau, surtout en Flandre. La Meuse, qui alimente le canal Albert, flirte avec la limite inférieure de son débit, et alors la Flandre ne sera plus autorisée à tirer de l’eau potable du canal, qui fournit 40% de l’eau potable de la région. S’il ne pleut pas bientôt, la production s’arrêtera progressivement, et le coût pour faire venir de l’eau d’ailleurs sera astronomique.

Dépendance énergétique et stress hydrique : deux faiblesses flamandes renforcées par le réchauffement climatique, signale De Standaard. Et que fait le gouvernement flamand pour éviter cela ? Parce qu’il n’a pas profité de la crise climatique pour se lancer dans la transition énergétique, dénonce De Standaard.

De tijd en parle aussi : les prix élevés pourraient peut-être obliger les gouvernements à trouver des alternatives qui ne sont pas basées sur une énergie coûteuse ou des dérivés du pétrole.