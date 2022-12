La revue de presse : négociation nucléaire, le décompte final

Les points d’interrogation sont encore nombreux. Gestion des déchets nucléaire (et surtout montant de cette provision nucléaire), sécurité de l’approvisionnement, montant de la taxe "surprofit", etc… Les enjeux sont de taille, même si, note Le Soir l’essentiel est fixé : la Belgique entend prolonger l’exploitation des deux réacteurs.

"En fait, d’enjeu stratégique, il faut noter que le processus en cours a trait à des ajustements techniques et financiers, […] le grand tournant politique, le choix capital lui est derrière nous."

Bien sûr, ces discussions auront un impact important : qui fera quoi, quand, quel sera le coût et qui va le prendre en charge ne sont pas des décisions anodines. Mais, il y a comme un brin d’amertume dans l’édito du Soir à constater que la Belgique a fait si peu pour tenter de vraiment se passer du nucléaire. Quelques éoliennes sur le front de mer… C’est bien, mais c’est très peu, souligne le quotidien pour qui les gouvernements successifs portent dans cette question une part de responsabilité : Verhofstadt, Di Rupo, Leterme, Michel et De Croo. Aucun n’a su mettre en place les conditions pour faire réellement avancer ce dossier.

La Belgique, pour autant, n’est pas seule à suivre ce chemin.

Le Monde rapporte qu’au Japon aussi, et malgré la mémoire encore vive de la catastrophe de Fukushima, les dirigeants redonnent priorité au nucléaire. L’explication donnée là-bas est finalement assez proche de ce que l’on entend chez nous : il faut à tout prix limiter les risques de pénuries de courant. Le nucléaire permet en outre de réduire l’empreinte carbone.

Titre de l’édito du Soir : Bonjour le monde d’avant.