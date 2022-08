La Revue de presse : Nancy Pelosi, seule contre tous

La cheffe démocrate de la chambre des représentants à la descente de l’avion hier soir à Taiwan : c’est la photo qui fait le tour du monde. A 82 ans, la femme politique provoque la colère de la Chine, écrit l’Echo… Elle, qui après une carrière si longue n’a probablement plus rien à perdre, a décidé d’outrepasser les conseils de l’armée américaine et du président Joe Biden, allant jusqu’à risquer la sécurité de Taiwan et des Etats-Unis. La presse américaine qualifie même cette visite d’imprudente, irresponsable et purement symbolique, rapporte De Standaard. La Chine a effet déjà menacé les deux pays de représailles militaires et économiques.

Il s’agit surtout de la première visite d’un haut responsable américain en 25 ans, une rencontre qui marque la solidarité des Etats-Unis avec Taiwan, écrit encore L’Echo. Pour rappel, le territoire est menacé par Pékin, qui veut récupérer Taiwan dans son giron.

Mais le nerf de la guerre, ce sont les ambitions technologiques de la Chine, notamment dans le domaine des précieux semi-conducteurs en pénurie depuis des mois, et dont Taiwan détiendrait le secret, rappelle l’Echo.

Avec cette visite, les Etats-Unis assurent leurs arrières à ce niveau. Ne serait-il pas temps que l’Europe en fasse de même ? Suggère l’Echo. On voit à quel point nous étions mal préparés face à la Russie et à son gaz.