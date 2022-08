La revue de presse : Nafissatou Thiam, la superstar

Avec le début du Pukkelpop hier soir, la saison des festivals touche tout doucement à sa fin en Belgique. C’est donc l’heure de faire le bilan. D’après le site américain Live Nation, le plus gros promoteur de concerts au monde, cette année sera un grand cru, lit-on dans De Tijd ce matin. Live Nation a vendu plus de 100 millions de billets dans le monde cette année.

Après le covid, et plusieurs mois sans culture, les spectateurs veulent vivre de nouvelles expériences, et sont prêts à payer le prix fort pour cela, assure le directeur général de Live Nation dans De Tijd. Mais tout n’est pas gagné d’après les organisateurs belges : plusieurs événements ont récemment été annulés par manque d’intérêts.

Avec l’augmentation des prix, il n’est pas possible de répercuter les frais entièrement sur les consommateurs, sinon personne n’assisterait à ces festivals, il est donc encore difficile pour les organisateurs de faire des bénéfices, écrit de Tijd.

Mais force est de constater que l’engouement est là, et que tout le monde cherche de nouvelles expériences. Au Pukkelpop ce week-end, par exemple, le groupe Slipknot, qu’on attend plutôt sur des festivals comme le Graspop, est en tête d’affiche.

Un signe aussi, d’après de Morgen, que le hard rock et le heavy metal reviennent sur le devant de la scène, notamment grâce aux films et aux séries… Et à cette scène déjà culte de la série Stranger Things ! L’un des personnages principaux y interprète "Master of Puppets" de Metalica. Le journal flamand consacre une double page à ce style musical en plein renouveau.