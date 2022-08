La revue de presse : mobilité à Bruxelles, "ça va secouer"

Un manque d’effectif au sein de la DAB, la direction de la sécurisation. C’est l’unité chargée de la sécurisation des lieux sensibles, potentielles cibles d’attentats. Son directeur, Eric Delhez, est interviewé dans La Libre.

Il explique que la DAB est très sollicitée et qu’elle est victime de son succès.

La DAB compte un peu plus de 1300 personnes, qui sont présentes dans des lieux comme les centrales nucléaires, l’aéroport, les domaines ou palais royaux, la résidence et le cabinet du Premier ministre, l’Otan et le Shape, des ambassades et les institutions européennes.

En plus, la DAB exerce la mission de “police des cours et tribunaux et transfèrement de détenus”.

C’est aussi cette unité qui sera mobilisée pendant le procès des attentats de Bruxelles, à la rentrée.

"Pas assez de policiers pour être partout", dit le directeur de l’unité, qui demande une revalorisation pour la police, pour la rendre plus attractive.