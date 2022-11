La revue de presse : Midterms, "victoire ratée" pour les Républicains

Premier constat de la presse, la vague rouge annoncée par les médias n’a pas eu lieu. "Les Démocrates sont passés par le chas de l’aiguille" (La libre.) Ils "limitent les pertes" titre Le Monde. Pour Het Nieuwsblad comme pour le Figaro, et c’est le second constat, "ni Donald Trump, ni Joe Biden ne l’emportent véritablement." Le vrai vainqueur, ce serait plutôt Ron De Santis. Il obtient le poste de gouverneur de Floride et se profile ainsi très favorablement pour le poste de candidat républicain à la future présidentielle.

Donald Trump, bien plus que de ne pas avoir gagné, apparaît même dans certains titres comme le perdant de cette élection. La Floride a consacré celui qui sera désormais son rival (Het Belang Van Limburg.) Plus généralement, et c’est De Standaard qui le souligne, Trump n’incarne plus cette martingale gagnante des Républicains. "Trump n’est plus un atout." "Pire, à force d’excès et d’outrance, l’ancien président serait même au sein de l’électorat républicain perçu par certains comme un repoussoir."

Finalement, poursuit le quotidien français, les résultats des démocrates expriment plus une double inquiétude : d’une part, le refus de l’entreprise réactionnaire entamée par la Cour Suprême et d’autre part, la crainte que suscite le mouvement MAGA (MAGA pour Make America Great Again, le slogan trumpiste désormais indissociable de la violence, de l’intolérance et des mensonges qu’il charrie.)