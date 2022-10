La revue de presse : #MeToo, ça a changé quelque chose en 5 ans ?

Le Soir donne notamment la parole à Lauren Bastide, une journaliste française autrice d’un podcast et d’un livre sur la question. Selon elle, en cinq ans, il y a eu des dénonciations, oui. Mais presque aucune condamnation. N’empêche, il y a du positif selon elle, notamment chez les jeunes où le consentement serait beaucoup plus présent lors des premiers rapports amoureux. Ou encore avec un changement pénal en France où la prescription pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, en passant de 20 à 30 ans. De quoi encourager encore plus de victimes à oser porter plainte.

Les auteurs des attentats de Christchurch, de Halle et de Hanau ont tous verbalisé explicitement leur frustration sexuelle ainsi que des opinions misogynes

Moins réjouissant, MeToo aurait aussi favorisé l’émergence d’un mouvement masculiniste. Des hommes, donc qui se revendiquent, contre les femmes. On a notamment vu cela avec des actes terroristes qui ont fait des morts, ces dernières années. "Les auteurs des attentats de Christchurch, de Halle et de Hanau ont tous verbalisé explicitement leur frustration sexuelle ainsi que des opinions misogynes", explique-t-on dans le Soir. En d’autres termes, le fait qu’ils détestent les femmes et que c’est notamment cela qui les avait poussés à tuer.