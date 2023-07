La revue de presse : Médecin punching-ball ou soja dans le biodiesel, la presse brosse large

"Votre plein cache une méga fraude à l’huile de friture." (L’Echo)

Voilà un titre qui retient l’attention : la justice, les douanes belges, la Commission européenne et le parquet européen sont en lutte avec la mafia du biodiesel, explique le quotidien. Ces dernières années, les douanes et accises belges ont pu mettre au jour six structures criminelles et récupéré un montant de plus de 60 millions €. De Tijd explique sommairement la méthode : vendre du biodiesel en faisant croire qu’il contient des huiles de fritures quand en réalité le carburant est composé de diesel américain et d’huile de soja. La technique permet d’éluder des millions de taxes et sabote l’effort européen en faveur des énergies renouvelables et de la qualité des carburants.

Autre coup d’œil sur la voiture, L’Avenir opère ce matin un tour d’horizon des législations européennes en matière de consommation d’alcool au volant. "L’Europe approche la tolérance zéro" constate le quotidien. "Approche" mais n’y est pas encore. Les disparités restent importantes en Europe. Du nord à l’est, le "zéro gramme" est prôné. En Angleterre, cela grimpe jusqu’à 0,8 g.

Voiture encore avec ce conseil de SudInfo lancé aux conducteurs de véhicules électriques : "vacances en électriques : prenez plusieurs cartes."