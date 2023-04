La revue de presse

Quant à l’Europe – et la France, elles sont – souligne Le Soir – "tenues" de conserver des relations commerciales avec la Chine, et dans ce cadre-là, c’est toute l’immense complexité de cette séquence. S’il existait une échelle des visites diplomatiques, celle-ci se classerait entre sensible et très sensible.

20% des importations de l’Union viennent de Chine. En Chine, moins de la moitié – 9% viennent d’Europe.

Macron et von der Leyen ont eu beau jouer, lui au gentil, au "good cop", elle à la méchante européenne, la "bad cop", cela n’a pas fait ciller Xi JinPing, mais au moins, conclut le Soir, L’Europe devrait-elle avoir réussi à faire passer quelques messages essentiels à son partenaire chinois.