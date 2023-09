La revue de presse : maigres rentrées et grosses dépenses

En une, L’Echo répercute, lui, l’appel lancé par le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont, MR. Appel à son gouvernement de limiter le déficit à trois milliards d’euros. "Pas question de faire tourner la planche à billets durant la campagne". L’endettement wallon flirte déjà avec les 30 milliards, rappelle L’Echo.

Côté néerlandophone, ce sont les hôpitaux qui font la une. Perte cumulée ? 30 millions d’euros signale De Tijd. C’est une première mais qui s’explique sans trop de surprise par l’augmentation des factures d’énergie, les matériaux plus coûteux, et les salaires (indexés suite à l’inflation). Ce sont les grandes institutions qui en souffrent le plus constate De Tijd. La libre constate pour sa part qu'"Air Belgium laisse une lourde ardoise à l’aéroport Charleroi". Exemple donné par le quotidien : l’entreprise n’a jamais payé ses frais de stationnement d’avions sur le tarmac. Début de semaine, la presse a signalé qu’Air Belgium mettait fin à ses activités de transports de passagers. Elle se place sous procédure de redressement judiciaire et pour le futur, entend réorienter son activité vers le transport cargo et le leasing d’avion. L’aéroport Carolo lui, n’aurait (à lire l’article de La Libre) pas fait une bonne affaire en accueillant Air Belgium sur ses pistes.