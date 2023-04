La revue de presse : Macron et Von der Leyen à Pékin, pour quoi faire ?

L’Europe (Ursula Von Der Leyen) et la France (Emmanuel Macron) ont-ils encore leur mot à dire au sein de la diplomatie et de l’économie à l’échelon mondiale ? Voilà, pour L’Avenir, la question qui se pose alors que les deux sont attendus à Pékin.

On devine que la France voudra peser sur les décisions stratégiques à venir du côté de Pékin. On devine qu’Emmanuel Macron s’emploiera à en donner l’impression

Mais on sait bien, dit le commentateur, que la mission des deux se résume à sauver l’essentiel, à savoir les contrats commerciaux qui nous lient à la Chine. Pour le reste, il y a gros à parier que Pékin ne changera pas sa position d’un iota.

L’Echo veut croire qu’un changement est possible. La balle, actuellement, est dans le camp de Pékin. Si réellement la Chine souhaite, comme elle le prétend, améliorer la relation avec l’Europe, elle devrait commencer par lever ses sanctions injustifiables contre des Européens. Cela ne semble pas être le chemin pris par Pékin. Qui, non seulement, refuse de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie mais en plus, la gratifie de son amitié. L’Europe veut jeter des ponts estime L’Echo, la Chine est-elle seulement intéressée ? Souhaite-t-elle encore éviter l’abattement d’un nouveau rideau de fer ? La question est posée.