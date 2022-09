La revue de presse : Liz Truss, caméléon ou dame de fer ?

Pour autant, " comparaison n’est pas raison " écrit Le Temps. Et plutôt qu’une copie conforme de Margaret Tatcher, la nouvelle première ministre tient plus du caméléon. Certes, elle est la 3ie femme à accéder à ce poste au Royaume Uni. Certes, elle met en avant une politique conservatrice. Certes, elle n’a cessé de se référer à l’historique dame de fer, adoptant parfois ses tenues, parfois son discours, parfois même ses gestes. Ainsi, en visite, en Lettonie, elle n’a pas hésité à grimper sur un char d’assaut, comme l’avait fait Miss Maggy, 35 ans plus tôt, en Allemagne de l’Ouest. Mais, entre les 2 femmes, il y a aussi des points de divergence.

Truss, fille de militants de gauche, devenue antimonarchiste, avant de passer dans le camp des ultraconservateurs, Truss se sera frotté à toutes les idéologies politiques… " De Margaret Thatcher, elle ne tient pas non plus l’impassibilité en toutes situations, elle qui est aussi franche et drôle hors caméra qu’elle est mal à l’aise dès qu’un micro lui est tendu. "

Deux dossiers sont en particulier épinglés par le Temps pour démontrer cette souplesse politique. Le Brexit, d’abord auquel elle s’est fortement opposée, avant de le défendre bec et ongles. La stratégie, ensuite, pour venir en aide aux Britanniques plongé dans la crise énergétique. Ce dimanche, elle a promis, une fois élue, un paquet d’aides là où, jusqu’alors, elle préférait miser sur des baisses d’impôts.