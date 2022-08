La Revue de presse : Liz Cheney, la rebelle républicaine

Pour la DH, on a toutes les raisons de croire que cette rentrée sera plus sereine. Les infections et les hospitalisations liées au covid sont d’ailleurs toujours en baisse. Aucun variant ou sous-variant ne semble pointer le bout de son nez d’après le virologue Steven Van Gucht dans la DH. Plus jamais ça, espère donc la DH… Plus d’enseignants masqués, et d’écoles à distance pendant des mois.

Une rentrée plus sereine sur le front du covid, mais une rentrée sous tension sociale tout de même, souligne Sudinfo… Entre la réforme du rythme scolaire, le pacte d’excellence ou la grogne sociale, une autre évolution fait son arrivée, révélée dans un sondage dans Sudinfo.

De plus en plus d’enseignants renoncent à donner des devoirs à domicile parce que ce n’est plus en adéquation avec les situations familiales : familles recomposées, monoparentales, vie familiale compliquée, écrit Sudinfo. Une bonne chose pour le bien-être de l’enfant, d’après Sudinfo, à condition qu’il soit accompagné, et que l’école revoit son organisation pour mieux adapter les créneaux horaires à l’école de devoir par exemple ou à la remédiation, conclut Sudinfo.