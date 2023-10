La revue de presse : livrer des armes sans agir pour la paix a-t-il du sens ?

"Des F-16 belges pour l’Ukraine : oui, mais…" (L’Avenir)

En titre, L’Avenir résume toute l’ambiguïté de la décision annoncée hier par Alexander De Croo. La Belgique s’engage à livrer des avions de combats à l’Ukraine… MAIS.

Mais on ne sait pas encore combien. On ne sait pas encore quand. On ne sait pas surtout, si le prochain gouvernement se sentira tenu par la promesse de celui qui ne sera peut-être plus Premier ministre au moment de livrer les appareils.

Si Le Soir insiste sur la volte-face de l’exécutif, pour La Libre, c’est une cacophonie. Une promesse faite de 'si'. Si la Belgique a bien reçu les F35 commandés. Si le futur gouvernement le décide. Si les partenaires de coalition parviennent à s’accorder.

Connaissant les délais qui s’imposent parfois chez nous pour adopter un exécutif, la livraison des F16 pourrait attendre la mi-2025, ajoute l’Avenir. Autant dire que nos appareils – en fin de vie – mettront du temps à rejoindre Kiev et qu’on sera déjà, à trois années de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Ce n’était pas l’unique annonce faite par la Belgique. Un système de traçabilité des diamants russes permettra très prochainement d’empêcher ces diamants du sang d’être échangée sur les grandes places du G7, note La Libre. Tout comme sera mis sur pied, un fonds d’aide (1,7 milliard d’euros) issus d’une taxation des fonds d’oligarques russes gelés auprès d’Euroclear.