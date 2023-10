La revue de presse : les Républicains vont-ils exploser aux États-Unis ?

La Libre s’attaque ce jeudi à une vaste thématique. Celle e l’élargissement. Une ligne de conduite est fixée par le quotidien. "L’élargissement de l’Union doit conduire à la renforcer, pas à la diluer". Avec cette idée en tête, la Libre poursuit : l’élargissement ne répond pas à une quelconque conception romantique d’un projet d’intégration. Tout au contraire, c’est un raisonnement pragmatique qui prévaut : "si l’Union n’attire pas dans son orbite ses voisins du Vieux Continent qui le souhaitent, ce sont des rivaux systémiques, comme la Russie ou la Chine, qui y prendront pied, sans que les Vingt-sept, ni les populations des pays concernés s’en portent mieux. L’élargissement est, en ce sens, devenu un impératif pour l’UE" (dossier spécial dans La Libre, 5 octobre 2023).

Le Soir lui observe que l’Union est parvenue à s’accorder sur les bases d’un pacte migratoire.

"Ni prouesse, ni moment de courage, voire d’ambition. Il ne s’agit ici pour l’Europe que de consacrer son plus petit dénominateur commun possible. Peureux. Restrictif. Défensif. Et surtout, de la part des 27 États membres, hypocrite".

Bientôt, le texte nous sera vendu comme vantant la rationalité de son contenu. C’est bien tout le contraire, juge Le Soir. Alors que depuis 2015, le mot d’ordre partagé consiste à réduire l’accueil, l’irrationnel ici vise à "rassurer" des populations sans gérer une situation en fonction de constat d’objectif et de besoin. Sans regard non plus pour les impératifs d’humanité.