La Revue de presse : les prix de l’énergie flambent

Le premier épisode de "House of the dragon" était diffusé ce week-end sur la plateforme américaine HBO. Il s’agit d’un spin-off de la série Game of Thrones, qui se déroule près de 200 ans avant l’intrigue de la série originale.

Un enjeu de taille pour la plateforme HBO, qui n’a jamais retrouvé l’engouement de Game of Thrones, trois ans après la fin de la série, écrit De Tijd. La boîte à dragons est donc de nouveau ouverte, et avec elle, un paquet d’argent monstrueux : 15 à 20 millions de dollars par épisode, d’après De Tijd.

D’autant que le contexte économique a changé chez HBO depuis la sortie de Game of Thrones. Racheté par Warner Bros, HBO a une politique financière très stricte à respecter, écrit De tijd.

Le contexte audiovisuel a aussi évolué, rappelle De Tijd. Après Game of Thrones, toutes les plateformes ont sorti leur épopée fantastique hors normes… ou s’apprêtent à le faire, comme Amazon la semaine prochaine avec la série inspirée du Seigneur des Anneaux. Pas de droit à l’erreur donc.

Mais cela semble bien parti puisque les serveurs du service de streaming HBO Max ont flambé avec l’arrivée des premiers dragons à l’écran dimanche soir. Le site a planté pendant quelques heures, laissant quelques téléspectateurs sur leur faim, conclut De Tijd.