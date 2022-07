La Revue de presse : les phénomènes climatiques extrêmes liés au réchauffement en augmentation

C’est le constat en Une du Soir et de La Libre : les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère atteignent des records, et les conséquences touchent à présent tout le monde. Dans les prochaines années, cela risque de s’aggraver, prévient un climatologue dans Le Soir, tout comme les experts du GIEC l’avaient prédit. Ces phénomènes climatiques extrêmes semblent d’ailleurs prévisibles, à l’instar des vagues de chaleur ou de sécheresse. Les orages et les tempêtes, par contre, sont plus difficiles à prévoir, souligne Le Soir.

Prenons l’exemple de l’Australie, exposé dans La Libre. Le pays est particulièrement éprouvé par les catastrophes, entre inondations et incendies. L’Australie se trouve pile entre deux courants, El Nino et La Nina. Cela permet de prédire l’arrivée de ces événements naturels, mais pas leur ampleur. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils ont tendance à être plus fréquents, plus extrêmes et plus longs, explique un climatologue dans La Libre. Et ça, c’est la conséquence du dérèglement climatique.