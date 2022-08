La Revue de presse : les néonazis ne sont pas les bienvenus en terre de paix

La guerre des plateformes en ligne est lancée avec la sortie de deux grosses séries dans les prochaines semaines. Les deux séries les plus chères de tous les temps, annonce De Standaard… Qui prendra le dessus entre les Anneaux de pouvoir sur Amazon et les dragons des Targaryen sur HBO ? C’est la question que pose De Standaard ce matin.

La série dérivée de l’univers de Game of Thrones, House of the dragon, sort lundi prochain. Celle dérivée du Seigneur des Anneaux sera disponible le 2 septembre. Elles espèrent toutes les deux faire ce qu’aucune série n’a réussi à accomplir depuis la fin de Game of Thrones : captiver l’attention de dizaines de millions de téléspectateurs au même moment partout dans le monde, lit-on dans De Standaard.

Deux séries aux univers fantastiques, mais qui jouent la sécurité, comme l’écrit de Standaard, en ne sortant pas de leur recette originale. Il faut en effet être sûre que l’investissement paie parce que les studios n’ont pas hésité à sortir les billets pour que ces séries fonctionnent.

Les Anneaux de pouvoir est la série la plus chère de l’histoire, titre l’Echo… Amazon a acheté les droits de l’univers de Tolkien il y a 5 ans pour 250 millions de dollars, et le budget pour les 5 saisons prévues dépassera le milliard de dollars. Pour la productrice de la série, le jeu en vaut la chandelle. Le téléspectateur verra l’argent à l’écran, dit-elle dans l’Echo.

Espérons-le parce que, comme le rappelle De Standaard, retrouver les gloires du passé est une tâche difficile et pratiquement sans espoir. Comme Sauron et Daenerys Targaryen peuvent en témoigner.