La revue de presse : "les inculpations de Donald Trump", la saga judiciaire connaît une saison 4

Ce 16 août, Madonna célèbre ses 65 ans et ses 40 ans de carrière. Madonna, c’est 335 millions d’albums et de singles vendus dans le monde. 14 albums studio. 12 hits numéro 1 aux Etats-Unis. Des performances inoubliables. Comme lorsqu’elle débarque en 1984 avec un voile et une robe de mariée pour interpréter "Like a Virgin" à la première cérémonie des Video Music Awards, (VMA) de la chaîne de télévision MTV.

Comme cadeau d’anniversaire, Het Nieuwsblad lui offre une double page dans son édition du jour. Le quotidien flamand nous raconte comment Madonna a façonné sa propre légende. Elle qui arrive à New York, à 20 ans, toute seule, avec ses fameux 35 dollars dans la poche et un rêve. Devenir danseuse. Finalement, elle sera actrice et surtout chanteuse.

La carrière de Madonna a été ponctuée de provocations et de polémiques. Quand elle simule une masturbation devant ses fans. Quand elle embrasse Britney Spears sur scène. Quand elle met le feu à des crucifix, dans le clip de " Like a Prayer ". Le pape Jean-Paul II appelle d’ailleurs à la boycotter.

Mais au-delà du scandale, Het Nieuwsblad nous le rappelle, Madonna a ouvert la voie à toute une génération de chanteuses de la Pop comme Lady Gaga ou Miley Cyrus. Féministe, elle défend une sexualité libérée et positive des femmes. Elle utilise sa notoriété pour informer sur le sida et les rapports sexuels protégés. Elle devient une alliée de la communauté LGBTQIA + et contribue à visibiliser les minorités sexuelles et de genre.

Pour toutes ces raisons, Madonna reste une icône !