La revue de presse : les footballeurs perdent-ils le sens des réalités ?

Ce n’est un secret pour personne, le nombre de clients en difficulté augmente chez les fournisseurs d’énergie. On peut lire dans Sudinfo que chez Luminus, le nombre de plans de payement a doublé en un an. Le conseil de Sudinfo : suivez l’évolution de vos factures et ajustez les montants d’acompte que vous versez tous les mois…

Pour payer ces factures, ils sont d’ailleurs nombreux à se sacrifier. Même quand la crise fait rage, les animaux restent nos meilleurs amis, écrit la DH, et certains n’hésitent pas à se priver pour eux. Le prix de la nourriture pour chien et chat a augmenté d’environ 15% dans la grande distribution, estime La DH, sachant qu’en Belgique, en temps normal, on dépense déjà en moyenne environ 2300 euros pour un chien et 1700€ pour un chat par an.

Alors en attendant des actions du gouvernement pour alléger la facture d’énergie, on cherche les solutions ailleurs. Hier, les dirigeants des banques du pays se sont réunis, lit-on dans De Standaard, afin de trouver une solution pour donner un peu de répit aux familles. Pour celles qui se trouvent en difficulté financière, ils ajusteront les conditions de crédit.

Quid des fournisseurs d’énergie eux-mêmes ? Pas question pour l’instant de faire un effort supplémentaire pour les clients en difficulté, souligne de Standaard.