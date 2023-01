La revue de presse : "Les essentiels" sont en colère

Sinon que De Tijd hésite. Est-ce vraiment la lumière au bout du tunnel ou juste un feu follet qui s’éteint quand on l’approche ?

Quand nous entendons "récession", comportement logique de consommateur, nous freinons nos dépenses, modérons nos investissements. Or, précisément, si les nouvelles, les estimations de la Banque National se confirme, c’est cela que nous aurons évité.

En ce moment, le prix de l’énergie continue de se tasser ( – 27,7% en un mois. De Morgen.)

Certes, l’alimentation devient de plus en plus cher mais De Tijd veut croire que le pic des prix serait atteint.

L’inquiétude du quotidien économique vient de ce que cette récession évitée de justesse ne se transforme en stagflation, mélange de croissance limitée et d’inflation sous-jacente. Bref, le signe d’une économie ni malade ni guérie.

Ce serait moins douloureux, mais bien plus long. "Pour les travailleurs, les consommateurs, les entrepreneurs et les décideurs, ça n’est pas forcément plus agréable."