La revue de presse : les doutes du Tour de France

Libération revient sur les manifestations et la contestation qui après 30 semaines ne faiblit pas en Israël. "Une dictature naît sous nos yeux" titre le quotidien qui évoque longuement la réforme de la Cour Suprême lancée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

En une aussi, l’île de Rhodes (Grèce) et les terribles incendies : "Canicule et feux de forêt : la plus grande opération d’évacuation jamais réalisée en Grèce". A côté des 30.000 personnes prises en charge, La Capitale (Sudinfo) souligne elle le nombre de touristes belges évacuer.