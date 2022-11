La revue de presse : les Diables Rouges nous font-ils encore rêver ?

Dans son édito, le groupe des journaux Sudpresse nous remémore un évènement historique. Le 16 octobre 1968 : on remet les médailles du 200 mètres au Jeux Olympiques de Mexico (Mexique). Deux sprinters américains, Tommie Smith et John Carlos, baissent le regard et lèvent leur poing ganté de cuir vers le ciel. Un message fort pour dénoncer le racisme et la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

Les deux athlètes ont payé très cher ce geste. Leur carrière fut immédiatement brisée. "Ils n’avaient aucune fortune, aucun contrat milliardaire, aucun grand club, manager ou fédération pour les soutenir" écrit le journaliste. "Et pourtant, ils ont saisi l’importance du moment". La cause est parfois plus grande que la performance sportive.

Dans cette coupe du monde 2022, les Anglais ont posé leur genou au sol pour protester et pour défendre l’inclusivité. Les Iraniens n’ont pas chanté leur hymne national. Une manière de défier le régime iranien et de soutenir les manifestations réprimées dans le sang dans leur pays.

Alors qu’attendre des Diables Rouges ce mercredi soir ? "Du courage, que Diable". Le courage de défier des interdictions du Qatar et de la FIFA pour défendre " la valeur la plus universelle : l’amour ", écrit l’éditorialiste. "Cela transformerait nos champions en de véritables légendes du sport."



Le journaliste reprend aussi une formule bien partagée sur les réseaux sociaux. "Cela pourrait être le plus beau carton jaune de l’histoire du football." Surtout, nos Diables Rouges sont soutenus et ne risquent pas de finir dans la misère comme nos deux sprinters américains.