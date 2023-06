La revue de presse : les Diables rouges et l’âge du capitaine

Pour De Standaard, ce naufrage survenu au large de la Grèce n’est pas une catastrophe naturelle. Entre 600 et 800 morts par noyade, en Méditerranée. Si tel avait été le cas, si ces enfants coincés dans la cale du navire étaient morts dans une catastrophe naturelle, "l’Europe n’aurait parlé que de cela pendant des jours. Or, ici, c’est un crime auxquels nous sommes déjà habitués. Un drame déshumanisé, dont même les récits de vie des noyés, leur SMS, les derniers selfies envoyés avant le naufrage n’alimentent même pas l’indignation."

Quel que soit son lieu de naissance, l’être humain tente ra toujours de survivre. Et non, embraye The Guardian, le récit sur les vilains passeurs ne suffit pas. Le phénomène des passeurs n’est pas la cause de la migration de masse. C’est parce que des êtres humains tentent de quitter des vies misérables qu’il s’en trouve d’autres pour devenir passeur.

Du reste, ajoute De Morgen, "plus nous en savons sur ce naufrage, plus la responsabilité de la Grèce et de Frontex apparaissent grandes. Le naufrage n’est pas un accident regrettable. Tous deux, l’agence de contrôle des frontières, comme les garde-côtes grecs savaient ou auraient dû savoir le navire en détresse. Ils n’ont rien fait."

Au-delà du naufrage lui-même, Ta Nea – en Grèce – publie, une colonne d’opinion à lire dans le Courrier International :

"Appelons les choses par leur nom. Le principal responsable de la tragédie en Méditerranée est l’Union européenne."

Parce qu’elle a lamentablement échoué à développer une véritable politique d’immigration. Qu’elle sous-traite la gestion des flux migratoire à des régimes illibéraux. Qu’elle sécurise ses frontières plutôt que de mener une politique fondé sur des valeurs. Que l’Europe s’est transformé en ce qu’elle rejetait il y a peu, une forteresse. Et qu’elle l’a fait en laissant détestablement l’extrême droite l’influencer.

Politiquement, il devrait se trouver des hommes, des femmes politiques courageux. Qui expliqueraient aux électeurs, veut croire De Morgen, qu’une politique centrée uniquement sur la dissuasion et l’endiguement, ce n’est qu'une illusion coûteuse – en vie, coûteuse en argent et qui ne résoudra jamais la question migratoire.

L’autre versant. La coopération, le commerce avec les pays de départ. La possibilité de construire une vie meilleure, si pas chez nous, mais dans un endroit sûr. C’est cela en réalité qui devrait être la pierre angulaire de la géopolitique et de la politique migratoire et de la politique commerciale. S’en trouvera-t-il quelqu’un pour oser le dire à son électorat ?

EN posant la question, De Morgen semble véritablement en douter !