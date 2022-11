La revue de presse : les Diables et la dure loi du sport

Tristesse et honte, juge Le Soir, en une, car après le match, des débordements ont éclaté dans le centre de Bruxelles avant de se propager ici et là dans la capitale. Près de 200 casseurs s’en sont pris à des véhicules, à du mobilier urbains et aUx forces de l’ordre. Pour La Dernière Heure, et sans pincette, les émeutiers étaient de "petites frappes venues foutre le bordel". Ces casseurs ne sont pas des supporters, juge La Capitale, seulement des voyous, qui ont trouvé le prétexte d’un match pour casser.

Mais, regrette le quotidien, de même que l’on peut prévoir la présence de casseur dans une manifestation, ce risque était présent lors de cette rencontre. "N’est-il pas possible d’anticiper" se demande SudInfo ? Cet enjeu-là relève de la sécurité publique.

Au total, conclut Le Soir une dizaine d’arrestations administratives et une arrestation judiciaire. Dommage, conclut La Dernière Heure, les casseurs ont gâché la victoire du Maroc.

Côté néerlandophone, la presse insiste d’ailleurs plus sur les fêtes qui ont suivi cette victoire. Pour son reportage auprès des marocains d’Anvers, De Morgen cite : "je n’ai rien contre la Belgique mais mes racines sont là-bas." Près des lions de l’Atlas.