La revue de presse : les démissions sont-elles de retour en politique ?

Après le Bruxellois, Pascal Smet, est-ce Hadja Lahbib qui va faire les frais de la visite du maire de Téhéran à Bruxelles ?

Pour la presse, la démission du secrétaire d'Etat chargé de l’Urbanisme relève du bon sens (De Standaard) voire de la logique (La Libre) "Le secrétaire d’État bruxellois ne pouvait plus tenir son rang. Il a fort logiquement quitté le gouvernement régional." (La Libre) "Cela faisait une semaine que le secrétaire d’État bruxellois en charge des Relations internationales était au centre d’une polémique" juge l’Avenir. "En cause, la venue de deux délégations, l’une iranienne, l’autre russe au Brussels Urban Summit. En dévoilant dimanche que son propre cabinet avait donné le feu vert au financement du logement de dignitaires russes et iraniens, le socialiste Pascal Smet n’a fait qu’anticiper les retombées de l’énorme scandale qui menaçait d’éclater d’un jour à l’autre." Bien qu’il ait assuré n’en avoir rien su, il a démission, par – dit-il – sens des responsabilités…

Ce qui ne manque pas d’étonner la presse, car au-delà de cette question "morale", on peut se demander – soulignent certains – à quoi peut-il bien servir d’inviter le maire de Téhéran à Bruxelles ? "Ce fier représentant d’un régime autoritaire, meurtrier. Qui traque les gens pour leur orientation sexuelle. Qui arrête des femmes et les assassine pour leur tenue vestimentaire. Représentant d’un régime qui torture et arrête des étrangers innocents." Doit-on rappeler ici la détention d’Olivier Vandecasteele ?

Dans ce cadre, il semble légitime de se demander ce qu’Alireza Zakani, le maire de Téhéran a vraiment à nous apprendre en matière de gestion d’une agglomération ?