La revue de presse : les canettes seront consignées différemment suivant les régions ?

Sauf que, souligne De Morgen, la Flandre a déjà choisi son système. Ce sera la consigne digitale, celle qui requiert de scanner la canette chez soi avant de la glisser dans le sac de tri. (Le montant de la consigne est ensuite versé sur le compte en banque de l’utilisateur.)

Système douteux et qui n’a fait ses preuves nulle part, juge le quotidien en édito, mais système choisi par la Flandre et sa ministre de l’Environnement, Zuhal Demir (N’Va).

Pourquoi, se demande De Morgen, opter pour ce système qui implique un smartphone, la collecte des données, par exemple, sur le moment où les canettes sont consommées, le système qui n’assure pas non plus que la canette n’est pas abandonnée n’importe où ?

Pourquoi, sinon parce que, pointe De Morgen, le lobbying ici a fait obstacle à la bonne gouvernance. L’étude censée démontrer la faisabilité du système n’a fait que dire ce que les clients de l’étude voulaient qu’elle dise, accuse le quotidien. Dommage, il y avait pourtant là une carte simple à jouer pour démontrer qu’un peu de fédéralisme collaboratif est possible.

Peut-être, précisément était-ce, là, le problème pour la ministre N-VA.