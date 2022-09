La revue de presse : les Britanniques ont Balmoral

La presse se montre ce matin d’une sobriété très britannique. Quelques mots, à peine, collés sur une photo de la Reine. C’est le cas du quotidien The Guardian qui – sur une photo du couronnement d’Elisabeth II – se contente de reprendre nom et date.

The Times livre une première page en noir et blanc. "Death of the Queen", le titre surplombe la photo diffusée hier par la famille royale après l’annonce du décès.

Même The Sun a fait preuve de retenue. Le tabloïd abandonne le traditionnel rouge pour se parer du pourpre royal et il écrit : "We loved you Ma’am."