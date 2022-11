La revue de presse : le spectre de la guerre

La presse écrite n’a pas pu passer à côté de ce risque d’escalade dans la guerre en Ukraine. Hier, un missile s’est abattu en Pologne – membre de l’Otan – et a tué deux personnes. Les réactions internationales se sont enchaînées toute la soirée. L’origine du missile restait incertaine.

L’annonce est tombée en début de soirée. Les rédactions ont dû rapidement s’adapter, changer l’édition, modifier des unes.

Ce matin, force est de constater que les journaux ont été réactifs ! C’est particulièrement le cas de toute la presse flamande (De Standaard, de Morgen, Het Laatste Nieuws, Gazet Van Antwerpen, etc.) ou du Soir.

Globalement, la presse écrite reste très prudente. L’adjectif prudent et l’adverbe prudemment sont d’ailleurs utilisés dans plusieurs articles. On précise que ce n’est pas clair. On utilise le conditionnel. On interroge plus qu’on affirme. On avance quelques hypothèses. On donne des premières pistes d’analyse avec les experts disponibles. Bref, les journaux marchent sur des œufs. Il ne faudrait pas que la nuit les contredise.