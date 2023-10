La revue de presse : le sondage "le choix des Belges" constate le risque de blocage politique

Aux nombreux titres de La Libre, il convient d’ajouter un constat. Sans doute le plus préoccupant de tous : la montée continue des extrêmes (extrême gauche, avec le PTB au sud du pays, extrême droite avec le Vlaams Belang au nord.)

Certes, "un baromètre reste un sondage, mais la régularité avez laquelle on voit d’une enquête à l’autre les partis extrémistes prendre les devants n’augure rien de bon." L’Avenir, qui s’appuie sur les mêmes chiffres tire cette conséquence : les mécontents se dirigent vers les extrêmes. "On le savait. Ça se confirme. Là, la responsabilité politique sera vitale pour la confection d’un gouvernement fédéral. Sinon ? Il y aura encore plus de mécontents". Et ajoutons, on sait désormais les partis vers lesquelles ils se dirigent.

Pour La Libre, encore, l’exemple de nos voisins européens devrait nous éclairer. Ailleurs, le choix de l’extrémisme a ici et là déjà été posé. Les rêves vendus à la pelle par ceux-là se sont vite évaporés. L’unique question qui doit prévaloir ? Écrit La Libre. "Comment éviter la paralysie après les élections ?" Piste de l’éditorialiste : "il reste quelques mois pour plancher sur des scénarios qui permettent (?) à la Belgique de sortir de ces clivages, et de faire fonctionner plus efficacement ses institutions".