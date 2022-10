La revue de presse : le retour du service militaire obligatoire ?

Autre chose, donc, est de discuter le budget de la défense. Si l’armée estime qu’elle a besoin de plus de moyens pour faire efficacement son travail, la demande n’est peut-être pas déraisonnable. Mais – à nouveau, cela ne passe pas par l’obligation pour tous d’aller se caserner pendant une année complète. Het Nieuwsblad partage cette opinion et ajoute : "avant d’appeler toute la jeunesse à servir sous les drapeaux, commençons par équiper efficacement l’armée, et par y former des personnes motivées."

Le seul argument audible, admet De Morgen, tiendrait à cette vision qu’une partie de la population jetterait sur une autre. Comprenez, le service militaire ferait du bien à cette satanée jeunesse d’aujourd’hui qui n’en fait qu’à sa tête. C’est audible mais pas forcément convaincant. Het Belang Van Limburg embraye pourtant sur ce thème

"Rien de tel pour enseigner un peu de discipline. Du respect. Le sens des responsabilités et de la coopération." Mais enfin, ajoute le quotidien, tout cela s’apprend aussi dans le bénévolat. Inutile de faire comme au Pays Bas, et de consacrer 15 milliards par an à un service militaire obligatoire.