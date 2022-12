La revue de presse : Le prix du gaz revenu à son niveau d’avant la guerre

De Standaard lui prolonge sa réflexion au sujet de l’épidémie de corona en Chine. Le nombre de contamination semble élevé. Même si, visiblement, les autorités chinoises ont arrêté de comptabiliser les décès et les transmissions. Que va devenir la Chine si elle doit affronter un virus ayant la létalité de ce qu’on a vu à Bergame il y a 3 ans, dans un pays autrement plus peuplé ? Comment ne pas craindre, vu la taille de ce pays, que de nouveaux variants – plus virulent, plus dangereux encore, n’apparaisse ?

Ce risque n’est pas qu’hypothétique, il est aussi économique et politique.

Economique s’il en vient à gripper la chaîne d’approvisionnement.

Politique si Pékin – pour contrer la colère populaire, se décide à de nouvelles aventures militaires à Taïwan. Taïwan, écrit le Figaro, deviendrait-elle l’Ukraine de l’Asie ? C’est en tout cas le scénario redouté par les Etats-Unis.