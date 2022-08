La Revue de Presse : le portefeuille des Belges en berne

Dans ce contexte, les Belges sont deux fois plus nombreux à ne pas pouvoir payer leurs factures d’énergie. Par rapport à l’an passé. C’est en une du Laatste Nieuws. Les principaux fournisseurs d’énergie le constatent : les demandes des clients pour échelonner les payements sont en augmentation.

Et pour compenser tout ça, est-ce que les banques ne reverraient pas à la hausse les taux d’intérêt sur nos livrets d’épargne ?

Non, à en croire De Tijd et L’Echo. Les grandes banques belges ne vont pas proposer tout de suite de rendement plus attractif sur les comptes épargnes. Elles ont pourtant profité de la hausse des taux ces derniers mois, mais elles vont les garder pour elles. Et pas les répercuter sur les épargnants. Du moins pas pour l’instant.