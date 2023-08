La revue de presse : le "mug shot" de Trump et l’analyse "fashion" du New York Times

Même son de cloche dans La Libre Belgique : "On ne versera assurément pas une larme sur la mort du fondateur de la milice Wagner, coupable des pires exactions partout où elle a traîné ses bottes. Pas davantage pour Dmitri Outkine, admirateur notoire de la Waffen-SS, qui en était la plus terrifiante incarnation. Mais l’on retiendra de la disparition de ces mercenaires, le message on ne peut plus clair adressé par Vladimir Poutine à ceux qui le pensaient fébrile et affaibli."

"Dans les sociétés autoritaires, poursuit le quotidien, l’état de droit – en dépit de ses faiblesses et ses éventuelles imperfections – n’existe tout simplement pas ; la seule loi qui vaille est celle du plus fort. On y étouffe les voix et les différences par la répression et la violence. Nulle place pour les libertés individuelles, que nous chérissons tant, et la contestation. Nul n’y est éternellement à l’abri, pas même les membres de la 'famille'".