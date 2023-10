La revue de presse : le lundi au soleil de l’été indien

Les enseignements du Grand Baromètre sont là, en une du Soir. "Une majorité soutient la fermeté de Nicole de Moor." 56% des sondés soutiennent la décision de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration de ne plus accueillir les hommes seuls. Si l’immigration utile est plutôt bien acceptée (49% estiment acceptable de régulariser des sans papiers qui travaillent dans un secteur en pénurie), c’est à une large majorité (71%) que les sondés estiment qu’il faut durcir les règles pour les demandeurs d’asile. (Sondage Ipsos pour Le Soir, RTL, Het Laatste Nieuws et VTM)

Het Laatste Nieuws analyse lui les intentions de vote – et ce que les Flamands, surtout, voudraient voir fait de leur vote. Si la N’Va devait former une majorité avec le Vlaams Belang, y seriez-vous favorable ? Oui, répondent 3/4 des sondés. Non dit Bart De Wever.