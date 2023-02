ChatGPT, c’est ce logiciel auquel vous pouvez poser n’importe quelle question, il trouvera une réponse. Il peut aussi rédiger des dissertations ou même cet article. ChatGPT a cependant ses limites. Par exemple, il ne commente pas l’actualité politique et ne fait pas de blagues sur les minorités. Il n’est pas non plus friand des grossièretés.

C’était sans compter sur Dan, la version mauvais garçon de ChatGPT que l’on découvre dans De Standaard. Il s’agit en fait d’une sorte de bug de la version précédente du logiciel ChatGPT. Dan, c’est le produit d’un piratage, d’un jailbreaking : le logiciel est libéré de sa camisole de force en quelque sorte.

Un étudiant de l’université de Standford a découvert l’astuce pour libérer Dan. Il a découvert les instructions données par ses créateurs à ChatGPT et les a détournées. Dan peut partager des conseils en matière d’investissement et de sexe, par exemple, ce que ChatGPT ne fait pas. Les concepteurs de ChatGPT se sont rendu compte de ce qu’il se passait et tentent de colmater les trous dans leur intelligence artificielle pour qu’elle ne puisse plus être détournée, explique De Standaard, mais il semblerait que des nouvelles versions de Dan continuent de faire surface.