La revue de presse : le fiasco de la conciliation chez Delhaize…Et après ?

Souvenez-vous : " Covid Safe Ticket ", " code jaune", "code rouge " et " stocks stratégiques ", des mots qui semblent bien loin aujourd’hui. Mais le Soir nous offre cette piqûre de rappel que " le Covid Safe Ticket était bel et bien illégal ", du moins sa prolongation en janvier 2022 par la Région wallonne. " Elle portait atteinte aux droits et libertés fondamentaux, sans raison objective ", c’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Liège confirmant dans son intégralité une décision du Tribunal de Première instance de Namur.

Autre rappel et c’est dans De Morgen, cette fois. " Le gouvernement laisse expirer les stocks de médicaments achetés lors de la crise Covid ". Où sont passées les recommandations sur les stocks stratégiques, se demande le quotidien ? De Morgen qui rappelle que, dans ce stock, on trouve aussi des vaccins et les fameux masques. À l’époque, souvenez-vous, l’absence de stock et l’ultra dépendance vis-à-vis de la Chine avaient pourtant déjà fait couler beaucoup d’encre.