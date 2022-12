La revue de presse : Le départ de Pelé et le retour du Covid

The New York Times le reconnaît, "en l’absence d’information crédible venant de Chine, les scientifiques du monde entier en sont réduits à rechercher le moindre indice qui permettrait de déterminer la taille et la sévérité de la vague à venir."

L’Echo s’interroge : "avons-nous retenu les leçons ?" La pandémie nous a appris à reconnaître notre ennemi. La pandémie nous a vaccinés en masse, par seringue, ou par contamination, pour nous protéger contre le Covid et ses variants. Mais la leçon est-elle retenue ?

Des pénuries sont apparues pendant la crise Covid et ont fait prendre conscience de notre dépendance européenne à la Chine.

Le Soir rappelle que, en ce qui concerne les médicaments, "l’Europe reste dépendante de l’Asie." La fédération européenne des médicaments génériques vient le rappeler : trop peu a été fait pour relocaliser ici la production des matières pharmaceutiques.

L’Echo poursuit qu’en est-il des masques ou des semi-conducteurs ? Et ajoutons, des puces, des composants électroniques des véhicules etc. Serions-nous en mesure de répondre à la demande si la Chine devait faire défaut ? Finalement, le développement de l’épidémie en Chine ne menace pas tant notre santé, que notre économie, ajoute De Standaard. Et si le chaos là-bas comporte donc bel et bien une raison de s’inquiéter ici (s’inquiéter, oui ; paniquer, non) ce risque pour l’Europe ne sera pas évité en limitant l’arrivée de quelques touristes sur notre sol. C’est là, finalement juge l’Echo – le véritable test de cette nouvelle poussée de fièvre.