La revue de presse : le débat nucléaire mérite mieux que cela

"On croyait avoir tout vu, écrit le Soir. On s’est trompé !"

Il y a deux jours, après s’être réconcilié avec son équivalent flamand, le Président du MR réaffirmait sa confiance dans le Premier ministre, sa volonté de faire fonctionner le gouvernement et son engagement à mieux aligner les positions des bleus de la Vivaldi via un dialogue permanent et des réunions régulières. On avait bien des doutes, admet le Soir. Mais, enfin, on n’avait pas imaginé, pas vu venir, soupçonné, pensé, cru qu’être constructif et loyal pour le parti libéral francophone, consistait à forcer le gouvernement à changer de cap sur une de ses politiques clefs : l’énergie et le nucléaire. Et à tenter de le faire via une majorité alternative au Parlement.