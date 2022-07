La Revue de presse : le covid ne prend pas de vacances

Les cas de covid ont augmenté de 39% en une semaine. Le variant BA.5 entraînerait de nombreuses infections, et réinfections, mais peu de formes graves. Avec le temps, les anticorps diminuent, explique Le Soir. Ils reconnaissent encore la maladie, et c’est pour cela que les formes sévères sont rares, mais ces anticorps deviennent en quelque sorte trop faibles pour empêcher le virus de nous contaminer. La Dernière heure cite tout de même un expert américain, qui parle de la pire vague que nous ayons connue jusqu’à présent.

La solution d’après les experts ? La triple dose de vaccin, qui permet de répondre au virus plus efficacement.

Ce qui ne risque pas d’arranger les choses, c’est la lassitude de la population. La Dernière Heure rapporte les témoignages de ces Belges, qui ont décidé de nier le covid. De ne plus se faire tester et de vivre leur vie sans penser au virus, alors qu’ils sont pour la plupart triplement vaccinés et qu’ils ont respecté toutes les règles sanitaires jusqu’à présent. Un risque qu’ils ont décidé de prendre pour pouvoir partir en vacances notamment.