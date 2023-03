La revue de presse : le climat et la santé des banques

Après les faillites de banques aux Etats-Unis et en Suisse, surgit inévitablement cette question : fait-on face à une nouvelle crise ? Une question qu’on espérait ne plus jamais devoir se poser, écrit l’éditorialiste du Morgen. Toute réponse serait prématurée, selon le quotidien. Mais il rappelle que les banques européennes devraient être plus résistantes à un choc, en raison des règles plus strictes, de l’obligation qu’elles ont désormais de disposer de fonds propres plus élevés.

De Morgen se rassure d’ailleurs : heureusement que les appels du lobby des banques pour un assouplissement des règles dans l’Union européenne n’ont pas été entendus. Ces faillites auront valeur de test. On verra si les mesures censées éviter une nouvelle crise bancaire sont suffisantes.