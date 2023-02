La revue de presse : le chaos de la politique migratoire

Le parc immobilier belge doit être neutre en carbone d’ici 2050. Cela pourrait coûter jusqu’à 300 milliards d’euros, titre Le Soir, en rénovant chaque année 160.000 logements. C’est ce qu’il faudrait pour respecter l’objectif de l’Union européenne. Autant croire au Père Noël, écrit Le Soir. Ce montant représente quasiment ce que les Belges ont sur leur compte épargne, souligne Le Soir. En plus, il y a de plus en plus de nouvelles constructions, et selon les experts interrogés dans Le Soir, le rythme des rénovations ne va pas assez vite pour atteindre cet objectif.

Les promoteurs font pourtant des efforts pour s’adapter au défi climatique, remarque Le Soir. La Flandre oblige aussi à rénover les biens énergivores depuis cette année. Panneaux solaires, construction bois, éoliennes, il y a des techniques mais est-ce que cela sera suffisant ?