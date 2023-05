La revue de presse : le Canon flamand est un outil "intelligent et diversifié"

Le Canon flamand, c’est cette sorte de bible culturelle de l’identité flamande, censée donner un aperçu des éléments essentiels de l’histoire, de la culture et de la société du nord du pays. Ce canon tant attendu a été présenté hier, après que des experts ont travaillé dessus pendant deux ans et demi.

De Morgen rappelle que les craintes étaient grandes au départ, que les hommes politiques ne l’utilisent à mauvais escient. On redoutait une récupération politique, la N-VA étant à l’origine de la commande de ce canon. Dérive identitaire ou nationaliste : les craintes étaient telles qu’elles ont poussé certains historiens à refuser de participer à son élaboration. Mais au vu du résultat, ces critiques paraissent aujourd’hui largement infondées, selon De Morgen. "Le Canon flamand a su éviter les pièges et il présente un aperçu intelligent et diversifié de ce qu’est la Flandre".

De Morgen convaincu donc par le travail des experts. Un travail utile, d’autant qu’il y a un grand intérêt pour l’histoire, une forte demande d’explications. Donner des clés de compréhension, des repères, c’est ce que propose ce canon, en remontant à la fin de l’ère glaciaire. Il se présente sous la forme de 60 thèmes ou "fenêtres", décrivant des personnages, ou des événements. En culture, on pointera Breughel et van Eyck mais aussi le festival Rock Wechter. Des personnalités connues, et d’autres beaucoup moins. Qui a entendu parler de Paul Panda Farnana, premier intellectuel congolais à critiquer la colonisation ? On y parle cuisine, avec un livre de recette, ou sport, et cyclisme évidemment. Un travail qui s’adresse au public le plus large.

Le projet flamand s’est en fait inspiré que ce qu’ont fait les Pays-Bas, qui se sont eux aussi dotés d’un canon en 2006. Mais les Flamands ont su tirer les leçons des erreurs commises par leurs voisins. Les Pays-Bas ont en effet dû adapter leur sélection, jugée trop masculine, pas assez diversifiée, trop peu critique aussi.