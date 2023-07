La revue de presse : le bon d’Etat à un an… des élections

"Et revoilà la botte secrète de l’Etat banquier" (Le Soir.)

Botte secrète dévoilée par le chevalier ministre Vincent Van Peteghem (CD&V). Et destinée à faire plier les banques sur les taux d’intérêt. Jusqu’ici, les menaces des uns et des autres ont fait pschitt, constate Le Soir. Y compris celles du Premier De Croo. Sortir – ressortir le bon d’état – a bien en effet des allures de botte secrète.

Il faut dire que la technique a déjà été éprouvée. Leterme (CD&V), fin 2011 et Maystadt, avant lui ont utilisé l’outil, avec un certain succès. D’un côté, l’Etat se finançait à moindre coût. De l’autre, l’épargnant trouvait là un outil plus rentable que ceux proposés par les banques.

L’arme est-elle toujours aussi affûtée ?

La question est légitime. D’autant plus que le gouvernement cherche surtout (dit-il) à faire pression sur les banques. A voir donc.