La revue de presse : Le blues des élus et la pression des réseaux

Au niveau européen, – et cette réflexion-là est menée par De Morgen – au niveau européen, la question de l’implication du monde politique se pose. Au Parlement européen, une petite musique se fait entendre, assez lancinante, qui voit se modifier la politique en matière d’environnement de climat.

La loi sur la protection de la nature a par exemple été renvoyée pour modification. Les projets – très strictes – en matière de pesticide sont, eux aussi, en cours de révision. De plus en plus de femmes et d’hommes politiques suggèrent de lever le pied sur ces questions. Emmanuel Macron a préconisé une pause. En Flandre, la ministre de l’environnement Zuhal Demir (N-VA) est favorable aussi à ce qu’on prenne son temps.

Etrange, constate De Morgen, en édito. Plus le changement climatique est tangible. Il est aujourd’hui à l’œuvre sur notre continent. Plus les citoyens ont tendance à s’en détourner. Et plus le monde politique se décharge de sa responsabilité. Inquiétant, juge même De Morgen, tout le monde veut se prétendre durable, mais à la condition de ne pas s’engager. Maintenant que les choses deviennent sérieuses, l’hésitation semble soudain prendre autant les citoyens que les élus ou les entreprises. Peut-on véritablement croire et faire croire qu’il est encore temps – en ces matières de faire une pause ? De Morgen n’y croit pas.

Bien entendu, les grands discours paralysants n’ont aucune utilité. Il est encore temps d’agir pour contrer l’inévitable. Temps de s’adapter, pour éviter le pire. Temps aussi de convaincre une majorité de citoyens européens d’agir.

Libération, en se penchant sur le terme d’écologisme radical le donne à lire, ce matin, dans une chronique de Thomas Legrand :

L’Ecologie radicale semble, ces jours-ci, très sagement modéré, quand on se figure qu’à la fin du siècle, le réchauffement du climat aura probablement atteint les 4 degrés.