La revue de presse : la Vivaldi n’a plus que 500 jours à vivre

Proposition du quotidien Le Soir : faisons le pari du journalisme positif. Autrement dit, allons écouter ce que les élus envisagent comme projet pour demain. Bus express en Wallonie, pistes cyclables à Bruxelles, places en crèche ou augmentation du nombre d’aide soignants… "Autant de décisions qui disent les besoins spécifiques qu’il faut adresser, et ce qui fait l’utilité et la nécessité de l’exercice du pouvoir. […] Vous jugerez et nous, journalistes, nous vérifierons à l’échéance ce qu’il en est devenu. "